В Константиновке на компенсацию проезда льготников выделили больше миллиона гривен. Главная

В Контантиновке (Донецкой обл.) в городском бюджете на 2017 год предусмотрены деньги для компенсации проезда льготным категориям граждан.
Так, автоперевозчики в текущем году из городской казны получат больше миллиона гривен компенсации за проезд льготников.
Сумма компенсации за перевозку пассажиров в электричках значительно меньше – всего 100 тыс. грн. За данное решение проголосовали депутаты Константиновского городского совета на последней сессии 2016 года.
Однако, городские власти еще не прояснили ситуацию с компенсацией проезда жителей других городов, следующих до конечной железнодорожной станции «Константиновка».
«Что касается компенсации проезда льготников в пригородном электротранспорте, то по выставленному Краснолиманской железной дорогой счету нам необходимо заплатить гораздо больше. Однако нам до конца так и не понятен механизм расчета. Ведь станция "Константиновка" является конечной. Соответственно, от нас едут пассажиры из Торецка, Покровска, Бахмута и других городов, льготный проезд которых мы компенсировать не должны», – сообщила первый заместитель Константиновского городского головы Надежда Тихая.
Источник: Знамя индустрии
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