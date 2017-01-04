10 января школы Краматорска выходят из карантина. Новости

В группах социальных сетей Краматорска появилась информация о том, что, якобы, в связи с высоким уровнем заболеваемости, карантин в школах может быть продлен не неопределенный срок. Заведующая городским Управлением образования Марина Мозолева сегодня, 4 января, опровергла эту информацию.
«Сегодня утром я общалась с представителями специального городского штаба, в задачу которого входит мониторинг ситуации в городе по простудным заболеваниям. По свидетельству медиков, ситуация в Краматорске нормализовалась, и с 10 января краматорские школьники должны приступить к занятиям», – сообщила Мозолева.
В то же время, по ее словам, медики предупредили о возможной второй волне гриппа в феврале.
«Мы будем ориентироваться по текущей ситуации», – констатировала Мозолева.
Напомним, что с 16 декабря в школах Краматорска был введен карантин в связи с ростом простудных заболеваний в учебных заведениях города.
Источник: ОбщеЖитие
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