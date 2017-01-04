В Мариуполе создали 270-метровый мурал и подали заявку в «Книгу рекордов Украины» (Фото). Новости

В Мариуполе завершили создание масштабного мурала площадью 810 кв м. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» Юрий Зинченко.

«Казалось бы, сейчас муралы никого в Украине уже не удивляют. Но нашему это удалось. Еще бы! Ведь это 270-метровое полотно на ограждении комбината имени Ильича. Создавали его мариупольские художники. Больше месяца они трудились над тем, чтобы не просто преобразить стену, а создать настоящее произведение искусства. Постепенно на месте нового арт-объекта появлялись яркие краски, интересные персонажи и фантастическая техника», – написал Зинченко.

Также на полотне можно увидеть и металлургов, «которые трудятся для того, чтобы в будущем самые невероятные технологии стали реальностью».

«Все, работы завершены. Теперь, проезжая по проспекту Никопольскому, мы видим целостную картину. В ней – о комбинате будущего и о нашем городе, неразрывно связанном с металлургией», – констатировал гендиректор.

Он уточнил, что создание мурала приурочили к 120-летию ММК.

«К слову, с нашим стрит-арт объектом мы подали заявку на участие в национальном проекте "Книга рекордов Украины"», – резюмировал Зинченко.

Фото: Facebook / Юрий Зинченко

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