Европа не собирается снимать санкции с России, – Тарута. Главная

Председатель ОБСЕ, глава МИДа Австрии Себастьян Курц во время визита в Донецкую область заверил, что отмена санкций против России жестко привязана к выполнению Минских соглашений. Об этом сегодня, 4 января, в комментарии «Сегодня.ua» рассказал внефракционный нардеп Сергей Тарута, который был в составе украинской делегации на переговорах с австрийскими дипломатами.

«Комментарии, которые были и очень много он их давал, не только на пресс-конференциях, что санкции могут быть уменьшены только после выполнения Минских соглашений с жесткой привязкой. Я не почувствовал, что здесь его позиция как-то изменилась. Вчера (3 января, – прим.) мы вечером долго общались и естественно все, в том числе и его позиция, так и других руководителей Министерства иностранных дел [Австрии] четко привязана к выполнению Минских соглашений. Вопрос в том, что формат Минских соглашений нужно будет дорабатывать и улучшать. Но при этом никто сейчас не собирается в одностороннем порядке снимать санкции», – рассказал Сергей Тарута.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

3 января Курц посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с последствиями обстрелов пос. Виноградное под Марицполем, передал спасателям Мариуполя противоминные таблички.

Отметим, что накануне визита на Донбасс в интервью Der Spiegel Курц заявил о возможном поэтапном снятии санкций с России. Он подчеркнул, что в отношениях с РФ необходимо изменить установившуюся тенденцию и «на каждое позитивное развитие событий на местах реагировать постепенным смягчением санкций».

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