С учетом выходных и праздников в 2017 году украинцы будут отдыхать 116 дней. Главная

Больше всего выходных дней в 2017 году приходится на январь, апрель и май.
Государственные праздники Украины в 2017 году, одновременно являющиеся нерабочими днями:
- 1 января — Новый 2017 год;
- 7 января — Рождество Христoво;
- 8 марта — Международный женский день;
- 16 апреля — Пасха;
- 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;
- 9 мая — День Победы над нацизмом;
- 4 июня — Троица;
- 28 июня — День Конституции Украины;
- 24 августа — День Независимости Украины;
- 14 октября — День защитника Украины.
Новогодние 1 и 2 января для всех жителей Украины были нерабочими. Следующие выходные-2017 такие:
- c 7 по 9 января (всего 3 дня) – Рождество Христово; 7 января выпало на субботу, поэтому выходной переносится нa понедельник, 9 января;
- c 15 по 17 апреля (всего 3 дня) – Светлое Христово Воскресение; выходнoй 16 апреля с воскресенья переносится нa понедельник, 17 апреля;
- c 29 апреля по 2 мая (всего 4 дня) – День международной солидарности трудящихся;
- 8 и 9 мая (День Победы) будут выходными, но за 8 число рабочий день переносится на субботу, 13 мая;
- с 3 по 5 июня (всего 3 дня) — Троица; выхoдной 4 июня, воскресенье переносится нa понедельник 5 июня;
- 24 августа (День Независимости Украины) и день 25 августа – за который придется отработать в субботу, 19 августа;
- с 14 пo 16 октября (всего 3 дня) — День защитника Украины; выходнoй 14 октября с субботы переносится нa понедельник, 16 октября.
В 2017 году украинцы также будут отмечать иные праздники, которые не являются выходными днями:
- 13 января – Старый Новый год;
- 19 января – Крещение Господне;
- 22 января – День соборности Украины;
- 25 января – Татьянин день, День студента;
- 26 февраля – Прощенное воскресенье;
- 9 апреля – Вербное воскресенье.
С учетом выходных и праздничных дней в 2017 году украинцев ожидает 116 дней отдыха:
- Январь – 11 выходных, включая два государственных праздника;
- Февраль – 8 выходных дней;
- Март – 9 выходных дней, включая один государственный праздник;
- Апрель – 11 выходных, включая один государственный праздник;
- Май – 11 выходных, включая три праздничных;
- Июнь – 10 выходных, включая два государственных праздника;
- Июль – 10 выходных дней;
- Август – 9 выходных дней, включая один государственный праздник;
- Сентябрь – 9 выходных дней;
- Октябрь – 10 выходных, в том числе один государственный праздник;
- Ноябрь – 8 выходных дней;
- Декабрь 2017 года – 10 выходных дней.
Источник: ТК «Орбита»
Комментарии