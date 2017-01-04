С учетом выходных и праздников в 2017 году украинцы будут отдыхать 116 дней. Главная

Больше всего выходных дней в 2017 году приходится на январь, апрель и май.

Государственные праздники Украины в 2017 году, одновременно являющиеся нерабочими днями:

1 января — Новый 2017 год;

— Новый 2017 год; 7 января — Рождество Христoво;

— Рождество Христoво; 8 марта — Международный женский день;

— Международный женский день; 16 апреля — Пасха;

— Пасха; 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;

— День международной солидарности трудящихся; 9 мая — День Победы над нацизмом;

— День Победы над нацизмом; 4 июня — Троица;

— Троица; 28 июня — День Конституции Украины;

— День Конституции Украины; 24 августа — День Независимости Украины;

— День Независимости Украины; 14 октября — День защитника Украины.

Новогодние 1 и 2 января для всех жителей Украины были нерабочими. Следующие выходные-2017 такие:

c 7 по 9 января (всего 3 дня) – Рождество Христово; 7 января выпало на субботу, поэтому выходной переносится нa понедельник, 9 января;

(всего 3 дня) – Рождество Христово; 7 января выпало на субботу, поэтому выходной переносится нa понедельник, 9 января; c 15 по 17 апреля (всего 3 дня) – Светлое Христово Воскресение; выходнoй 16 апреля с воскресенья переносится нa понедельник, 17 апреля;

(всего 3 дня) – Светлое Христово Воскресение; выходнoй 16 апреля с воскресенья переносится нa понедельник, 17 апреля; c 29 апреля по 2 мая (всего 4 дня) – День международной солидарности трудящихся;

(всего 4 дня) – День международной солидарности трудящихся; 8 и 9 мая (День Победы) будут выходными, но за 8 число рабочий день переносится на субботу, 13 мая;

(День Победы) будут выходными, но за 8 число рабочий день переносится на субботу, 13 мая; с 3 по 5 июня (всего 3 дня) — Троица; выхoдной 4 июня, воскресенье переносится нa понедельник 5 июня;

(всего 3 дня) — Троица; выхoдной 4 июня, воскресенье переносится нa понедельник 5 июня; 24 августа (День Независимости Украины) и день 25 августа – за который придется отработать в субботу, 19 августа;

(День Независимости Украины) и день 25 августа – за который придется отработать в субботу, 19 августа; с 14 пo 16 октября (всего 3 дня) — День защитника Украины; выходнoй 14 октября с субботы переносится нa понедельник, 16 октября.

В 2017 году украинцы также будут отмечать иные праздники, которые не являются выходными днями:

13 января – Старый Новый год;

– Старый Новый год; 19 января – Крещение Господне;

– Крещение Господне; 22 января – День соборности Украины;

– День соборности Украины; 25 января – Татьянин день, День студента;

– Татьянин день, День студента; 26 февраля – Прощенное воскресенье;

– Прощенное воскресенье; 9 апреля – Вербное воскресенье.

С учетом выходных и праздничных дней в 2017 году украинцев ожидает 116 дней отдыха:

Январь – 11 выходных, включая два государственных праздника;

Февраль – 8 выходных дней;

Март – 9 выходных дней, включая один государственный праздник;

Апрель – 11 выходных, включая один государственный праздник;

Май – 11 выходных, включая три праздничных;

Июнь – 10 выходных, включая два государственных праздника;

Июль – 10 выходных дней;

Август – 9 выходных дней, включая один государственный праздник;

Сентябрь – 9 выходных дней;

Октябрь – 10 выходных, в том числе один государственный праздник;

Ноябрь – 8 выходных дней;

Декабрь 2017 года – 10 выходных дней.

Источник: ТК «Орбита»