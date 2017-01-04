С учетом выходных и праздников в 2017 году украинцы будут отдыхать 116 дней. Главная

С учетом выходных и праздников в 2017 году украинцы будут отдыхать 116 дней

04.01.17 21:17 orbita.dn.ua Новости 7

С учетом выходных и праздников в 2017 году украинцы будут отдыхать 116 дней

Больше всего выходных дней в 2017 году приходится на январь, апрель и май.

Государственные праздники Украины в 2017 году, одновременно являющиеся нерабочими днями:

  • 1 января — Новый 2017 год;
  • 7 января — Рождество Христoво;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 16 апреля — Пасха;
  • 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся;
  • 9 мая — День Победы над нацизмом;
  • 4 июня — Троица;
  • 28 июня — День Конституции Украины;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 14 октября — День защитника Украины.

Новогодние 1 и 2 января для всех жителей Украины были нерабочими. Следующие выходные-2017 такие:

  • c 7 по 9 января (всего 3 дня) – Рождество Христово; 7 января выпало на субботу, поэтому выходной переносится нa понедельник, 9 января;
  • c 15 по 17 апреля (всего 3 дня) – Светлое Христово Воскресение; выходнoй 16 апреля с воскресенья переносится нa понедельник, 17 апреля;
  • c 29 апреля по 2 мая (всего 4 дня) – День международной солидарности трудящихся;
  • 8 и 9 мая (День Победы) будут выходными, но за 8 число рабочий день переносится на субботу, 13 мая;
  • с 3 по 5 июня (всего 3 дня) — Троица; выхoдной 4 июня, воскресенье переносится нa понедельник 5 июня;
  • 24 августа (День Независимости Украины) и день 25 августа – за который придется отработать в субботу, 19 августа;
  • с 14 пo 16 октября (всего 3 дня) — День защитника Украины; выходнoй 14 октября с субботы переносится нa понедельник, 16 октября.

В 2017 году украинцы также будут отмечать иные праздники, которые не являются выходными днями:

  • 13 января – Старый Новый год;
  • 19 января – Крещение Господне;
  • 22 января – День соборности Украины;
  • 25 января – Татьянин день, День студента;
  • 26 февраля – Прощенное воскресенье;
  • 9 апреля – Вербное воскресенье.

С учетом выходных и праздничных дней в 2017 году украинцев ожидает 116 дней отдыха:

  • Январь – 11 выходных, включая два государственных праздника;
  • Февраль – 8 выходных дней;
  • Март – 9 выходных дней, включая один государственный праздник;
  • Апрель – 11 выходных, включая один государственный праздник;
  • Май – 11 выходных, включая три праздничных;
  • Июнь – 10 выходных, включая два государственных праздника;
  • Июль – 10 выходных дней;
  • Август – 9 выходных дней, включая один государственный праздник;
  • Сентябрь – 9 выходных дней;
  • Октябрь – 10 выходных, в том числе один государственный праздник;
  • Ноябрь – 8 выходных дней;
  • Декабрь 2017 года – 10 выходных дней.

Источник: ТК «Орбита»

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