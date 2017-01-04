В Украине начал массово исчезать малый и средний бизнес. На Донбассе за неделю закрылись 600 ЧП. Новости

Начиная с 27 декабря 2016 года в Украине закрыли бизнес около 11 тысяч предпринимателей.

По данным, опубликованным на сервисе мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot, прекратили существование 10,85 тысячи физических лиц-предпринимателей, передает «Экономическая правда».

Эксперты связывают это с началом действия закона об обязательном налоге – единый социальный взнос (ЕСВ), который обязан платить ежемесячно предприниматели 2-й и 3-й групп. Он составляет 704 грн, и если раньше предприниматели средней и мелкой категории платили его только в том случае, когда имели прибыль, то есть занимались бизнес-деятельностью, то теперь, независимо от того, работает фирма/контора или просто значится на бумаге, ЕСВ все равно платить надо.

Сообщается, что больше всего потерь наблюдается в Киевской области (1401), в Харкове (1368) и Днепре (980). Меньший отток в Тернопольской (206) и Волынской (217) областях.

Отметим, что показатель Донецкой области – 430, Луганской – 164.

«Еще до того, как закон вступил в действие, мы можем наблюдать массовое закрытие ФЛП. Мы продолжим следить за ситуацией, окончательную картину можно будет увидеть только через несколько месяцев», — прокомментировал ситуацию Алексей Иванкин, основатель OpenDataBot.

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