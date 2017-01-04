В Новолуганском между гаражами лежал мешок с тротилом и минами (Фото). Новости

Сегодня, 4 января, во время обхода поселка Новолуганское (Бахмутский р-н, Донецкая обл.) полицейские обнаружили пакет, из которого изъяли 10 противотанковых мин, 9 тротиловых шашек общей массой 1800 граммов и гранату типа «Ф-1» с запалом. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции Донецкой области.

Силовики обнаружили полиэтиленовый пакет между гаражами в автокооперативе под открытым небом. «Надо отметить, что расстояние от опасной находки до жилищ граждан достигала не более 300 метров. До приезда специалистов правоохранители взяли в оцепление территорию обнаружения опасных предметов. Боеприпасы изъяты, угроза нейтрализована», – отметили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают, кто оставил боеприпасы.

Напомним, 23 декабря 2016 года поселок Новолуганское перешел под контроль Вооруженных сил Украины, до этого момента он являлся «серой зоной». Со 2 января 2017 года здесь начала работать полиция. На данный момент в Новолуганском проживает 3330 местных жителей и 700 переселенцев. Работает школа, где обучаются 185 детей, а также детский сад (его посещают 85 воспитанников). Также в Новолуганском есть предприятие, которое обеспечивает трудоустройством 750 человек, работает и амбулатория.

Поселок расположен в 500 м от линии фронта, на подъезде к населенному пункту – «нулевой блокпост ДНР», до неподконтрольной Горловки – 20 км.

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