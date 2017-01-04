Глава ОБСЕ в Мариуполе ознакомился с работой фильтровальной станции и посетил Павлополь (Фото). Новости

Сегодня, 4 января, перед вылетом из Мариуполя делегация во главе с новым председателем ОБСЕ Себастьяном Курцем и министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным посетила фильтровальную станцию КП «Компания "Вода Донбасса"». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Было отмечено, что КП «Компания "Вода Донбасса"» обеспечивает водой практически все население Донецкой области, а это около 4 млн человек. Фильтровальная станция в поселке Каменск представляет собой комплекс гидротехнических сооружений, состоящих из смесителя воды, отстойника и фильтров, которые осуществляют очистку воды. Оттуда осуществляется подача воды на весь Мариуполь.

Представители Международного Комитета Красного Креста рассказали, что они обеспечивают поддержку КП «Компания "Вода Донбасса"» с начала вооруженного конфликта на Донбассе, с 2014 года. МККК понимает возможные последствия остановки работы этой системы и прекращения подачи воды. Поэтому помогают предприятию осуществлять поставку песка для фильтров, реагентов, запасных частей и финансовыми поступлениями.

В заключение второго дня визита в Мариуполь министры иностранных дел посетили и благотворительный фонд «Каритас», где пообщались с жителями Павлополя.

Как ранее сообщалось, с 1 января руководство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перешло к Австрии, а пост председателя ОБСЕ соответственно главе МИД Австрии Себастьяну Курцу. В качестве первой своей поездки в роли главы ОБСЕ Курц заявил Донбасс. На 3 и 4 января запланирована его поездка в Донецкую область.

3 января Курц посетил КПВВ «Пищевик», ознакомился с последствиями обстрелов пос. Виноградное под Марицполем, передал спасателям Мариуполя противоминные таблички.

Отметим, что накануне визита на Донбасс в интервью Der Spiegel Курц заявил о возможном поэтапном снятии санкций с России.

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