Когда в Украине принято колядовать, а когда посевать и щедровать?. Новости

С давних времен на новогодние и рождественские праздники у нас принято колядовать, посевать и щедровать. Как правильно это делать и в какой день?

7 января колядуем и прославляем Рождество

Рождество Христово, которое православные отмечают 7 января, богато обычаями и традициями. В первую очередь к ним относится строгий пост, который заканчивается с появлением первой звезды в Сочельник 6 января. Кроме того, наши предки в ночь на 7 января зажигали свечу на подоконнике, которая означала, что Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти пристанище.

Особый смысл имеют и рождественские колядки. Колядовать можно с самого утра и до позднего вечера 7 января.

В старину парни и девушки собирались группами (не менее трех человек) и выбирали главного колядующего — звездаря. Как правило, он выступал впереди и нес звезду, символизирующую появление на свет младенца Иисуса Христа. На роль звездаря всегда выбирали человека с громким красивым голосом, который, к тому же, лучше других знал колядки. Следующим шел звонарь. Его обязанность — нести большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут колядующие. Третьим человеком был мехоноша. Он должен был нести мешок, в который хозяева кидают колядующим конфеты и угощения. Подарки нельзя было брать из рук хозяев, их надо было класть в мешок. Мешок шили из яркой ткани и украшали звездами, солнцем и месяцем — непременными атрибутами колядования. Эти украшения символизировали переход от ночи ко дню и от зимы — к лету.

В обряде колядования переплелись языческие и христианские традиции. Древние славяне почитали могущественного бога Коляду 25 декабря (по новому стилю — 7 января). После крещения Руси, верующие решили, что отменить этот «пережиток язычества» не получится, и наделили его особым смыслом — прославлением Рождества Христова. С тех пор поздравляют с Рождеством красивыми колядками и желают счастья хозяевам дома.

На Маланку щедруем и желаем достатка

13 января отмечают народный праздник Маланки. Он приходится в канун Нового года по старому стилю. Еще этот праздник называют Щедрым вечером или Щедрой кутьей. Весь день хозяйки готовят праздничный ужин из 12 непостных блюд. Обязательное блюдо на праздничном столе вечером 13 января — щедрая кутья, заправленная салом или смальцем. Кроме кутьи, хозяйки готовят традиционные украинские блюда: жаркое, домашнюю колбасу, пироги и вареники с творогом, блины. Одним словом, чествовали Маланку за очень богатым столом.

Традиция этого праздника также берет свое начало с языческих времен. Наши предки считали, что на Щедрый вечер приходит Маланка-Вода с Василием-Луной, чтобы погостить и принести хозяевам дома достаток и удачу на весь год.

По православным традициям, 13 января чтут Святую Меланию — покровительницу домашнего очага, а на следующий день — Святого Василия — покровителя парней и девушек, которые еще не вступили в брак.

Вечером 13 января и до полуночи ряженые парни и девушки ходили щедровать.

В хату щедровальники заходили после приглашения хозяев. Щедривки исполняют только девушки, а вот в ряженом действе могут принимать участие все, кто пожелает. В щедривках девушки величают хозяина и хозяйку дома, желают им добра и благополучия. Радушные хозяева за это угощали щедровальников сладостями и домашней выпечкой.

Посеваем — с Новым годом поздравляем

14 января с раннего утра и до обеда ходят посевальщики и поздравляют всех с Новым годом. Если на Маланки поют щедривки исключительно девушки, то поздравляют с Новым годом и посевают мужчины и юноши. Считается, что именно они принесут хозяевам дома счастье, здоровье и удачу в новом году.

Как правило, посевать начинали с собственного дома. За это родители одаривали парней деньгами и сладостями. Затем мужчины шли на улицу, собирались группами и отправлялись посевать крестных, затем родственников и близких друзей. Перед дверью дома они должны остановиться и обязательно спросить у хозяев, можно ли посевать. Получив положительный ответ, они входили в дом и рассыпали зерно, сопровождая это действие песнями — посевалками. Для посевания можно брать пшеницу, ячмень, рожь и даже рис. Это зерно считается оберегом, поэтому до заката солнца выметать его нельзя.

Посевальщиков тоже угощали выпечкой, сладостями, фруктами, по возможности давали мелочь.

Источник: napensii.ua