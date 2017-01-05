ТОП-10 советов как спастись от переохлаждения и обморожения. Новости

В ближайшие дни погодные условия по всей Украине резкого ухудшаться. В частности, в Донецкой и Луганской областях ожидается до 11-17 градусов мороза, а также усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, что сделает холод невыносимым. Как спастись от переохлаждения и обморожения?

10 «антиморозных» советов, которые помогут избежать погодных ударов:

1. Важным элементом «морозоустойчивости» является надежно сохраняющая тепло обувь. Ни в коем случае не из кожзама, который не держит тепло, да еще делает ноги влажными (а стало быть, есть риск замерзнуть). Лучше, чтобы обувь была на размер больше, что позволит натянуть на ноги шерстяные носки.

2. Также медики советуют приобретать вещи такого размера, чтобы между ними оставалась воздушная прослойка, которая удерживает теплый воздух. Непосредственно на тело лучше надевать хлопчатобумажные майки и футболки. А несколько слоев более тонкой одежды согреют гораздо эффективнее, чем один толстый свитер. Голова должна быть в шапке, а уши хорошенько прикрыты. Отлично спасает качественное термобелье.

3. В чай очень хорошо добавлять жгучие специи: имбирь, черный и красный перец – они усиливают согревающие свойства этого напитка. Желудок перед выходом на улицу должен быть сытым, в этом смысле «тормозки» даже лучше чая. Рекомендуется есть побольше жирной рыбы, мяса и орехов, а также любимого украинцами сала (но последнего – не больше 50 грамм в день). Хорошо согревают блюда из картофеля, гороха и тыквы с зеленью и разными пряностями. Помогут также растительные масла, семечки. Отлично согревает суп на курином или другом мясном бульоне. По возможности, носите с собой термос с горячим и сладким чаем.

4. В морозы лучше отказаться от ношения металлических украшений. Так, плотно надетое на палец кольцо будет препятствовать нормальной циркуляции крови, а металлические серьги, быстро охлаждаясь до минусовой температуры, могут стать причиной обморожения мочек уха.

5. Распространенная ошибка – закутывать нижнюю часть лица шарфом или натягивать ворот свитера. Так поступать не стоит, потому что в этом случае человек дышит влажным воздухом и поэтому гораздо быстрее можно простудиться.

6. Не следует согреваться алкоголем, наличие которого в организме человека приводит к большой потере тепла и появлению обманчивого ощущения, что вы не мерзнете. Кроме того, выпившему человеку гораздо труднее почувствовать степень обморожения частей тела.

7. Перед выходом на улицу можно наложить на лицо и руки тонкий слой любого жирного крема – он частично защитит кожу от воздействия холода. Но наносить их надо не менее чем за полчаса до выхода на улицу. В противном случае крем может не впитаться, и тогда риск обморозить щеки и нос увеличится.

8. На улице следует держать рот «на замке». Потому что вполне может возникнуть «ознобление» легких, когда остро развивается диффузный первичный бронхит, обусловленный вдыханием холодного и влажного воздуха. А там и до пневмонии недалеко.

9. Постоянно двигайтесь, не стойте на одном месте. На морозе сосуды сжимаются, циркуляция крови в конечностях замедляется. Первыми всегда замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос, поэтому на эти части тела обращайте особое внимание.

10. Первые признаки обморожения – ощущение дискомфорта, боли, а потом онемение. Кожа в поврежденном месте бледнеет и теряет чувствительность. Если появляются такие симптомы, то немедленно разотритесь мягкой варежкой или шарфом (а не снегом, как делают многие, травмируя кожу). Придя домой, окуните обмороженную конечность в теплую воду – так вы согреетесь быстрее. Впрочем, некоторые советуют на обмороженные конечности наложить, прежде всего, теплоизолирующую повязку: шерстяной шарф, теплый платок. Под нее нужно положить толстый слой ваты, затем клеенку или два-три полиэтиленовых пакета. Такая повязка постепенно возвращает в онемевшую часть тела спасительное тепло. Если же этого не произойдет – немедленно обращайтесь к врачам. При общем переохлаждении появляются слабость, дрожь, спутанность сознания, сонливость. В этом случае обязательно нужно зайти в теплое помещение и согреться. Обморожения сродни ожогам. Если конечности стали красно-синюшного цвета и на них появились волдыри – у вас глубокое обморожение. Немедленно обращайтесь к врачу, который назначит специальное лечение.

Источник: ДДК