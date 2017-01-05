В Украине с 25 декабря по 1 января от гриппа погибли 6 человек, среди которых годовалый ребенок. Главная

В Украине почти во всех регионах превышен эпидпорог. Об этом сообщает Центр гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государтсвенного учреждения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины» в информационном бюллетене «Грипп и ОРВИ в Украине» за 52 неделю в Украине (26.12.2016-01.01.2017).

«На минувшей неделе зарегистрировано 3 летальных случая от гриппа в Львовской (1 годовалый ребенок и двое взрослых) и по одному случаю среди взрослых – в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях», – говорится в бюллетене.

Так, согласно данным, показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и в Киеве: от 5,5% в Черниговской до 82,2% в Житомирской; в Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Черновицкой областях.

Только в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской областях фиксируют показатели ниже эпидемического уровня.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской, наименьший – в Луганской областях.

С 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года гриппом и ОРВИ заболели 369 151 человек, из них 57,8% – дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости среди населения Украины на 12% меньше предыдущего периода и составляет 866,7 на 100 тыс. человек. Тенденция к росту заболеваемости уменьшилась, специалисты связывают это с новогодними праздниками и каникулами в учебных заведениях.

В отчетном периоде отмечается, что темп прироста заболевших среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился на 3% и 17,6% соответственно.

Среди лиц, которые обратились за медицинской помощью, уменьшилась потребность в госпитализации на 5,9%. Чаще всего медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет.

В 75,5% случаях заболевания обнаружили вирусы гриппа А(H3).

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