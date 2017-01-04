В Донецкой области на трассе «Бахмут – Северск» убрали блокпост. Новости

В Донецкой области на автомобильной дороге по направлению «Бахмут – Северск» убрали внутренний блокпост.

В конце 2016 года ликвидацию блокпоста инициировал председатель Бахмутской районной администрации Владимир Бохонов. Военные рассмотрели целесообразность этого предложений и согласились с чиновником. Теперь жители близлежащих сел смогут быстрее добираться в Соледар и Бахмут (до переименования Артемовск).

В скором времени будет решатся вопрос и по пункту пропуска в районе Часов Яра, где местные жители простаивают часами. Кроме того, в этом месте неоднократно возникали конфликтные ситуации между военными и гражданским населением.

Источник: Знамя индустрии