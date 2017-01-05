В Славянске из авто воруют аккумуляторы, барсетки и одежду. Новости

За два дня в Славянске (Донецкая обл.) ограбили 4 автомобиля. В двух случаях жертвами воров стали хозяева машин российского производства. Из их автомобилей похищены аккумуляторы. В двух других случаях пострадали владельцы дорогих иномарок. У них были похищены документы и одежда. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Владельцы «ВАЗов» оставили свои автомобили без присмотра во дворах возле подъездов. Оба случая произошли в одном микрорайоне, и «почерк автомехаников» совпадал. Злоумышленники через воздухозборник открывали капоты машин и снимали аккумуляторы. Сигнализацией авто оборудованы не были.

Что касается краж из салонов иномарок, то в этих случаях хозяева забывали закрывать автомобили, в результате чего лишились барсеток с документами, а в одном случае даже «обновок».