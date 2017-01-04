Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн. Новости

Министерство финансов Украины в конце 2016 года докапитализировало ПриватБанк на 107 млрд грн. Об этом сообщается в пресс-релизе международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое накануне нового года понизило рейтинг финучреждения.

«В декабре Министерство финансов Украины уже осуществило оплату акций ПриватБанка в объеме 107 млрд грн, и положительные результаты докапитализации банка, в том числе за счет выпуска привязанных к валюте ОВГЗ, позволят банку обеспечить ликвидность его валютных обязательств и в ходе последующего пересмотра ожидать повышения рейтингов до суверенного уровня», – сообщается в документе, который цитирует «Интерфакс – Украина».

Как сообщалось ранее, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Кабмин 19 декабря утвердил, что Минфин в рамках национализации ПриватБанка выкупит его акции в полном объеме за 1 грн.

Соответственно Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), выступающий временным администратором финучреждения, 21 декабря увеличил его уставный капитал на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн за счет выкупа акций допэмиссии, которые затем были проданы государству за 1 грн.

После этого Минфин должен был принять участие в докапитализации ПриватБанка путем приобретения акций дополнительной эмиссии акций на сумму, не превышающую размер минимальной потребности в капитале, рассчитанной Нацбанком.

В связи с этим правительство поручило Минфину осуществить выпуск облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) 28 декабря зарегистрировала выпуск и проспект дополнительной эмиссии акций ПриватБанка общей номинальной стоимостью 116 млрд 799,998 млн грн.

По данным НБУ, 29 декабря портфель ОВГЗ увеличился на 43,925 млрд грн (на 7,98%) – до 594,439 млрд грн, тогда как днем ранее он составлял 550,513 млрд грн.

Читайте также: