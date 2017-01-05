На дорогах Донетчины в 2016 году пострадали 143 ребенка (Инфографика). Новости

В 2016 году на территории Донецкой области в дорожно-транспортных происшествиях 3 ребенка погибли, 140 – травмированы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

Всего с начала 2016 года на территории области совершено 133 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. 21 дорожно-транспортное происшествие произошло по вине несовершеннолетних, остальные – по вине взрослых.

В ведомстве отмечают, что в период зимних каникул взрослым необходимо заранее позаботиться о безопасности детей.

Чтобы дети имели возможность безопасно посетить зимние мероприятия сотрудники полиции, отвечающие за безопасность дорожного движения, проводят дополнительные инструктажи с лицами, которые отвечают за пассажирские перевозки, контролируют проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей школьных автобусов, техническое состояние транспортных средств, соблюдение режима труда и отдыха, наличие необходимой путевой документации, согласовывают порядок организации перевозки и сопровождения детей.

Кроме того, в полиции подчеркивают, что родителям, в свою очередь, необходимо проявлять бдительность на дорогах. В зимний период, из-за гололеда и плохой видимости в снежную погоду, правила поведения при переходе проезжей части имеют особое значение, поэтому необходимо их повторить вместе с ребенком.

В темное время суток легко ошибиться в определении расстояния как до едущего автомобиля, так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся далекими, а далекие — близкими. Случаются зрительные обманы: неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот. Поэтому в сумерках и темноте полиция призывает быть особенно внимательными. Также не лишним будет обеспечить одежду ребенка светоотражающими элементами, благодаря которым он будет заметен для водителей.

Отмечается, что переходить проезжую часть необходимо только по подземным, надземным пешеходным переходам, или регулируемым переходам. А в случае их отсутствия — при переходе увеличить безопасное расстояние до автомобиля. Также нельзя отпускать детей переходить дорогу в одиночку — этого не следует делать в любое время года, но зимой это опасно вдвойне.

Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными и осторожными при управлении автомобилем, строго соблюдать Правила дорожного движения, заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов, перекрестков и мест проведения праздничных мероприятий.

Инфографика: отдел управления превентивной деятельности полиции Донецкой области

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