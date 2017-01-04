Полицейских Донетчины переодели первыми (Фото). Новости

В Донецкую область в числе первых областей направлена партия зимнего обмундирования. В первую очередь новую полицейскую одежду получат сотрудники превентивного блока, именно те, кто обеспечивает патрулирование территории, работает с людьми на участках, дежурит на блокпостах. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

На сегодня в полиции Донетчины работает 3648 аттестованных работников. «Пока все полицейские Донетчины не получат новую форму, они будут носить полевую камуфлированную одежду, к которой уже привыкли за 2 года в зоне АТО», – прокомментировали в полиции.

Напомним, согласно Закону Украины «О Национальной полиции», 31 декабря 2016 истек срок использования логотипов и эмблем милиции и МВД Украины.

Фото отдела коммуникации полиции Донецкой области