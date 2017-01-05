В центре Донецка взрывом разорвало микроавтобус (Фото). Новости

Днем 4 января в Куйбышевском районе Донецка возле железнодорожного вокзала и местного рынка (по ул. Горная) произошел взрыв. В результате инцидента был уничтожен микроавтобус, припаркованный на одной из стоянок.

Взрыв был такой силы, что от автомобиля почти ничего не осталось, при этом неизвестно находились ли в машине люди. Также нет информации о пострадавших среди мирного населения, возможно, находящихся на тот момент в эпицентре взрыва, передает «РИА Новости – Украина».

«Администрация» Донецка ситуацию еще не комментируют.

По сообщениям очевидцев, взрыв произошел примерно в 16:00, после чего эта территория была оцеплена, на месте работали сотрудники правоохранительных органов «ДНР».