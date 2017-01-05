В прифронтовой Донетчине проанализировали деятельность полицейских во время новогодних праздников, начаты служебные расследования (Фото). Главная

В Донецкой области во время новогодних праздников публичная безопасность была сохранена. Вместе с тем не во всех населенных пунктах полицейские сработали на все 100%, в отношении начальников отдельных территориальных органов руководством полиции Донетчины начаты служебные расследования. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции в Донецкой области.

Усовершенствовать систему безопасности в зоне АТО – такую задачу поставил начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин руководителям подразделений полиции во время общеобластного видеоселекторного совещания. Была проанализирована работа по обеспечению общественной безопасности во время новогодних праздников. В результате принятых мер в новогоднюю ночь удалось не допустить ни одного тяжкого преступления, грабежей, избиений людей и т.п.

Наряду с этим в ряде территориальных подразделений были отмечены недостатки, среди которых: недостаточное количество полицейских нарядов на улицах городов, нецелесообразная их расстановка, замечания к качеству работы отдельных работников.

Ценой низкой организации работы и отсутствии контроля за личным составом, отметил Аброськин, является безопасность людей. Ответственность за это несет руководитель органа полиции. «От того, как мы работаем, зависит жизнь человека. Вы не поставили полицейского на улицу, преступник это видит, и он мгновенно реагирует и нападает. В результате страдают люди. Именно поэтому мы приняли решение наказать руководителей ряда территориальных подразделений, начато проведение служебного расследования», – подчеркнул глава нацполиции области.

Исходя из анализа результатов в отношении ряда руководителей были приняты определенные кадровые решения. Так, исполняющий обязанности начальника Дружковского отделения полиции Дмитрий Носов направлен для усиления в прифронтовую Красногоровку. Назначен новый руководитель в Волновахский отдел полиции. Им стал Александр Коломиец, который до этого возглавлял Константиновское отделение. Новый руководитель получил задание организовать мощную превентивную работу в оперативной зоне с наибольшей линией разграничения.

Накануне Рождества была поставлена задача пересмотреть расстановку сил и средств полиции в каждом населенном пункте региона. Начальники отделов и отделений полиции были предупреждены о личной ответственности за безопасность людей.

Среди главных рычагов влияния на предотвращение роста уровня преступности, которых нет в других регионах, начальник нацполиции Донетчины отметил сеть блокпостов, на которых во время праздников ежедневно работают 195 правоохранителей. Так, только в прошлом месяце на блокпостах изъято 12 боевых гранат, противотанковая мина и порох.

Напомним, полиция Донецкой области продолжает работать в усиленном режиме. Безопасность жителей на улицах городов будут круглосуточно обеспечивать более 1600 правоохранителей, еще 600 полицейских будут охранять правопорядок возле храмов и церквей, где состоится праздничная служба. На стратегических объектах жизнеобеспечения будут нести службу 402 работника полиции.

Фото пресс-службы Главного управления национальной полиции в Донецкой области

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