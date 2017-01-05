Стартовала декларационная кампания – 2017. Что нужно знать. Главная

С начала 2017 года стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в течение 2016 года, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины (ГФС).

Отмечается, что по выбору налогоплательщика декларации подаются по месту своего налогового адреса лично или уполномоченным на это лицом; по почте или средствами электронной связи.

«Обращаем внимание, что по почте документы нужно отправлять с уведомлением о вручении и с описью о вложении не позднее, чем за пять дней до окончания предельного срока подачи. Если же декларация подается в электронной форме с соблюдением условия относительно регистрации электронной подписи, то отправлять ее необходимо не позднее окончания последнего часа предельного срока подачи», - подчеркнули в пресс-службе.

В случае необходимости плательщики смогут получить бесплатные консультации и помощь в заполнении налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах. Бланки деклараций предоставляются налогоплательщикам бесплатно.

Предельные сроки подачи декларации:

для граждан и лиц, которые проводят независимую профессиональную деятельность, – до 01 мая года, следующего за отчетным. Последний день подачи декларации за 2016 год – 03.05.2017;

для предпринимателей (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) – в течение 40 календарных дней, наступающих за последним календарным днем отчетного (налогового) квартала (года). Последний день подачи декларации за 2016 год – 09.02.2017;

В ГФС также напомнили, что с 1 января 2017 года вводится новая форма декларации, которая утверждена приказом Министерства финансов Украины от 15 сентября 2016 года №821 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 02 октября 2015 года №859».

Обязанность подачи декларации у налогоплательщиков возникает:

при получении доходов не от налоговых агентов (то есть от других физических лиц, которые не зарегистрированы как самозанятые лица). К таким доходам относятся, в частности, доходы от предоставления в аренду движимого или недвижимого имущества другим физическим лицам; наследование или получение в дар имущества не от членов семьи первой степени родства и т. д.;

при получении от налоговых агентов доходов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но не освобождены от налогообложения. К таким доходам относятся, в частности, операции с инвестиционными активами;

при получении иностранных доходов;

и в других случаях, предусмотренных законодательством, в частности, при получении в собственность имущества по решению суда.

Обязанность плательщика налога по подаче декларации считается выполненной и налоговая декларация не подается, если такой плательщик налога получал доходы исключительно: