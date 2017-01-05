Рост экономики в 2017 году реально составит около 3%, – Гройсман. Главная

Правительство рассчитывает, что рост экономики в 2017 году реально составит около 3%. Об этом, как информирует Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, в эксклюзивном интервью «Укринформу» сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

В частности, характеризуя бюджет на 2017 год, премьер сказал: «Мы больше трех месяцев вели диалог с экспертной средой, украинским парламентом. Правительство внесло достаточно сбалансированный бюджет на 2017 год, и он очень структурирован, очень четко определены приоритеты, которые в него заложены. Это – "оборонка", это повышение минимальной заработной платы в два раза – до 3200 гривен. Для учителей – поднятие в 2017 году до 50% заработной платы, врачам – до 30%. Сохранена система децентрализации и поддержки аграрного комплекса, машиностроения, масштабного строительства дорог. Мы рассчитываем, что рост экономики реально составит около 3%».

По словам Владимира Гройсмана, бюджет является «человекоцентричным». «Он сбалансирован именно в интересах человека: зарплата, инфраструктура, дороги, та же "оборонка" – все эти направления мы учли. По-разному можно относиться к этому документу, но мы честно, открыто, абсолютно публично три месяца работали над сложным и важным документом и, в конце концов, вышли на плановое принятие закона о Государственном бюджете. В итоге мы вошли в новый год с новым бюджетом и будем концентрироваться на его исполнении. Поэтому прогнозы у меня абсолютно и обоснованно оптимистичные», – подчеркнул он.

Говоря о путях наполнения бюджета, глава правительства привел пример таможни: «Да, там еще далеко до качественного наведения порядка, но уже те первые шаги, которые мы сделали, позволили в августе получить 1 млрд, а в дальнейшем уже 2-2,5 млрд гривен перевыполнения планов получать ежемесячно в доходную часть бюджета. Что касается рисков, например, по вопросу спецконфискации имущества, полученного преступным путем предыдущей властью. Обратите внимание, мы заложили сравнительно небольшой ресурс, если сумма спецконфискации примерно 40 млрд гривен, то только 12 из них мы заложили в бюджет в качестве компенсации его дефицита. При этом мы оптимистично смотрим на перспективу спецконфискации. Время идет, правовая система подходит к этому моменту, поэтому все средства должны быть возвращены туда, откуда они были украдены. А украдены они были из бюджета, и эти средства должны служить государству и людям».