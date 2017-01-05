На Донетчине ввели в эксплуатацию детский сад на 108 мест. Главная

В пгт Мангуш Першотравневого района Донецкой области введено в эксплуатацию дошкольное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

В обновленном детском саду расположено 12 групп, по 6 на каждом этаже, заведение рассчитано на 108 детей. Также в двухэтажном здании размещены пищеблок, прачечная, служебные, административные и медицинские помещения, спортивный и музыкальный зал. В ходе реконструкции установлена новая блочная мини-котельная.