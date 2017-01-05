В Новоайдарском районе на Луганщине смотрят UA:Перший, «1+1», ТК «Украина», «Интер», «ЛОТ» . Главная

Вблизи линии разграничения на Донбассе Министерством информационной политики Украины (МИП) продолжается мониторинг приема телевизионного сигнала украинских телеканалов. В начале 2017 года мониторинговой миссией был проведен анализ трансляции украинского вещания на территории Денежниковского сельского совета Новоайдарского района Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.
По словам советника министра по вопросам восстановления вещания в зоне АТО Александра Бригинца, местные жители ожидают запуска телевышки, с помощью которой улучшится качество принимаемого сигнала и количество украинских телеканалов.
«Местные жители хотят, чтобы у них был свой Карачун. Раньше казалось, что это отложится неизвестно на когда, но в последнее время в обществе возросла уверенность, что уже в этом, 2017 году, башня у них, в Новоайдарском районе на Луганщине, таки заработает так же, как на Карачуне», – сообщил Бригинец. Он добавил, что в планах МИП ускорить этот процесс.
Председатель Денежниковского сельского совета Татьяна Бакулина подчеркнула, что жители могут смотреть UA:Перший, «1+1», ТК «Украина», «Интер», «ЛОТ».
«Однако цифрового пакета "Т2" нет... И вообще, местные жители хотели бы видеть больше отечественных телеканалов, однако в качестве альтернативы ставить спутниковые антенны не спешат, потому что ждут новую телевышку», – сообщила она.
Как отметил Бригинец, у жителей Денежниково происходят постоянные обновления: дом культуры ремонтируют, выставки и концерты проходят, теплица в центре села и солнечные батареи заработали.
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