Мариупольцы просят создать в городе Центр поддержки и реабилитации людей с аутизмом. Новости

Жители Мариуполя просят создать в городе Центр поддержки и реабилитации людей с аутизмом и членов их семей. Соответствующее электронное обращение зарегистрировано на портале Единой системы местных петиций.

«С каждым годом количество постановок диагноза "аутизм" в Мариуполе, как и во всем мире увеличивается. Существующие центры не знают как и не могут помочь аутистам и их семьям. Проблема на стыке здравоохранения, образования и социального аспектов. Необходимо создание и финансирование центра – отдельно стоящего здания со своим внутренним двором по принципу детского садика. Особенно остро стоит проблема детей-аутистов. Согласно закону о психиатрии местные органы самоуправления имеют право создавать подобные заведения», – пишет автор петиции Анатолий Левченко.

Обращение уже успело набрать 188 голосов из 250 необходимых, для его рассмотрения. До окончания сбора подписей осталось 39 дней. Поддержать петицию можно по ссылке.