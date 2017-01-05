Глава ОБСЕ назвал приоритетом конфликт вокруг Украины. Главная

Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ. Об этом, как пишет «Сегодня.ua», заявил новый глава ОБСЕ, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц.
«После двух дней на Востоке Украины вернулся в Вену. Конфликт внутри и вокруг Украины является приоритетом для Австрии во время председательства в ОБСЕ», – написал Курц на своей странице в Twitter.
Вчера завершился визит Курца в Украину. Главный австрийский дипломат с делегацией собственными глазами увидели последствия вооруженного конфликта в Виноградном и вместе с СММ ОБСЕ поездили по населенным пунктам Донецкой области на линии разграничения.
Фото: AFP
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