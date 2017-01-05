Ситуация в пунктах пропуска 5 января. Главная

По данным Госпогранслужбы Украины, в контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне АТО на Донбассе утром 5 января на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 100/100;

«Марьинка» – 200/130;

«Новотроицкое» – 0/100;

«Гнутово» – 30/50.

Отмечается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

4 января, по данным Госпогранслужбы, через пункты пропуска линию разграничения пересекли 19,9 тыс. человек и 3,4 тыс. транспортных средств. Так, КПВВ «Майорское» пересекли 4615 человек и 690 транспортных средств, «Марьинку» – 5355 человек и 1145 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4085 человек и 915 транспортных средств, «Гнутово» – 2570 человек и 615 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3245 человек.

Фото: vchasnoua.com