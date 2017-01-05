Госсекретарь Кабмина назвал размер зарплат Гройсмана и министров. Главная

35 тыс. грн в месяц – сумма, которую премьер-министр Украины Владимир Гройсман получает «на руки» со всеми надбавками. Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил госсекретарь Кабинета Министров Украины Владимир Бондаренко.

По данным Бондаренко, министры получат примерно так же, как и глава правительства, то есть 35 тыс. грн в месяц. По словам госсекретаря Кабмина, работники секретариата КМУ получают от 9 до 12 тыс. грн в месяц, руководители департаментов – от 12 до 15 тыс. грн.

Государственный секретарь сообщил также, какая зарплата назначена ему.

«У меня оклад 13 тыс. грн. Плюс у меня есть надбавка за выслугу лет – это 34% от оклада, плюс может быть надбавка за интенсивность труда, если ее установит субъект назначения – правительство», – отметил Владимир Бондаренко.

С надбавками, сказал Бондаренко, он будет получать около 20 тыс. грн.

Фото: telegraf.com.ua