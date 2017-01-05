Полицейскую миссию могут ввести на Донбасс только с согласия Киева и Москвы, – Тука. Главная

Полицейская миссия может быть введена на Донбасс только с согласия двух сторон – Киева и Москвы. Это подчеркнул заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в эфире телеканала «112 Украина».

«Когда мы употребляем термин "полицейская миссия", это не одно и то же, что и миротворческие силы ООН. Это разные вещи. Полицейская миссия, кстати, так же, как и миротворцы, вводится только по доброй воле обеих конфликтующих сторон. Без согласия обеих сторон ни одна белая каска не появится на территории. Одна сторона – Киев, вторая – Москва», – сказал Тука.

Фото: varota.com.ua

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