Отказа от ЕС и НАТО не будет, Крымом не торгуем, – в администрации президента ответили на статью Пинчука. Главная

Wall Street Journal опубликовал официальный ответ администрации президента на статью Виктора Пинчука, в которой тот предлагал Украине уступить в вопросе Крыма и стремления к членству в ЕС и НАТО ради разрешения конфликта на Донбассе. Как сообщает «Европейская правда», колонка за подписью заместителя главы администрации президента (АП) Константина Елисеева обнародована на сайте WSJ.

Позиция АП опубликована под заголовком «Уважение к Украине крайне важно, чтобы достичь стабильного мира».

Елисеев категорически отрицает возможность компромисса по ключевым пунктам, предложенным Пинчуком.

«Не могу согласиться с его призывом к компромиссу, который базируется на опасениях. Страх и слабость – плохие советники. Они только разогревают аппетиты России», – заявил Елисеев.

В статье перечислены три ключевые позиции Украины.

«Нет – развороту европейской и евроатлантической интеграции. Это было бы сдачей независимости и суверенитета Украины», – подчеркнули в АП.

«Нет – торговле территорией Украины, будь то Донбасс или Крым. Эти территории не могут быть предметом торговли за мир», – пишет Елисеев.

«Нет выборам на Донбассе, пока российские (военные) сапоги остаются на украинской земле», – добавил он. По мнению АП, «договоренности на условиях России – неправильная политика».

Как сообщалось ранее, заявление Пинчука прозвучало на страницах издания The Wall Street Journal, в статье для которого он предлагает идти на компромиссы в части перспективы членства в ЕС и решения конфликта на Донбасса и в Крыму по отдельности в обмен на достижение безопасности.

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