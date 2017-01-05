Сводка из зоны АТО за 4 января: версии сторон конфликта. Главная

4 января вооруженные формирования противника осуществили 52 обстрела позиций украинских военных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов различных калибров противник неоднократно обстреливал Водяное, Лебединское и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Широкино, Талаковку, Павлополь. По Широкино неоднократно вела огонь БМП противника.

На донецком направлении из 152-мм артиллерии формирования противника вели огонь по позициям украинских военных в районе Троицкого. Из минометов калибром 120 и 82 мм противник вел огонь по Троицкому, а также по Зайцево и Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал Луганское, Авдеевку и Крутую Балку.

На луганском направлении по Новозвановке и Богуславскому противник стрелял из 120-мм минометов, а по Новоалександровке и Станице Луганской – из гранатометов.

В штабе АТО также отметили, что один украинский военнослужащий был ранен.

В «ДНР» заявили, что «с 18:00 до полуночи под огнем украинской стороны оказались поселки Трудовские на западе Донецка, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, села Жабичево, Спартак Ясиноватского района, Саханка и Коминтерново Новоазовского района».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции "народной милиции ЛНР". С направления поселка городского типа Луганское пять раз подвергся обстрелу район села Калиновка, огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС. Район села Нижнее Лозовое обстрелян с направления поселка городского типа Мироновский из стрелкового оружия. По району села Калиново киевские силовики вели огонь с направления села Новозвановка из 82-мм минометов».