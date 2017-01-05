Донбасс стал рекордсменом по развитию свиноводчества и росту промпроизводства. Новости

Достижения регионов Украины в 2016 году проанализировали эксперты сайта «Слово і діло».

Так, промышленный потенциал Украины традиционно обеспечивают центральные и восточные области: лидером по количеству рабочих стала Днепропетровская область (643 тыс. человек), по количеству предприятий – Харьковская (25 тыс.), а по приросту промышленного производства – Луганская область. Несмотря на войну, Луганщина смогла в 1,6 раза увеличить свой промышленный потенциал.

Не отстают и регионы, традиционно являющиеся крупнейшими поставщиками сельскохозяйственной продукции: в Кировоградской области в прошлом году собрали урожай с 744 тыс. гектаров масличных культур, в Донецкой области вырастили самое большое поголовье свиней (84,7 тыс.), а в Винницкой надоили больше всего молока (800 тыс. тонн).