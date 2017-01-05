В Мариуполе пройдет благотворительный флешмоб. Новости

В Мариуполе на Театральной площади соберут средства детям из малообеспеченных и пострадавших от военного конфликта семей.

Как сообщает БФ «Каритас-Мариуполь», флешмоб состоится в рамках акции «Рождественская свеча» 6 января с 14:00 до 15:00.

«Целью флешмоба является призыв к людям быть милосердными к нуждающимся детям. За счет благотворительных приобретений участники акции смогут подарить детям веру в Рождественское чудо. Каждый желающий сможет получить Вифлеемский огонь мира – символический огонь, зажженный там, где родился Христос», – говорится в сообщении.

Также для жителей и гостей города будет действовать праздничная фотозона, выступит вертеп, и прозвучат колядки в исполнении учеников ОШ №53.

Источник: MRPL.CITY