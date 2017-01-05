В Северодонецке проходит спецкурс для деток с аутизмом и их родителей. Главная

В БФ «Дети Радуги» приехали психотерапевт Татьяна Бондаренко и специалист по психомоторному развитию, развитию логического мышления у детей с ограниченными возможностями Сергей Бондаренко. Об этом сообщает «Сайт города Северодонецка».

Сейчас эксперты ведут курс «Интенсив». Это реабилитационный курс, направленный на коррекцию родительско-детских отношений, коррекцию аутичного спектра, коррекцию задержки психического развития (ЗПР), коррекцию речевого и эмоционального развития.

Отмечается, что программа курса базируется на методе международного института Бодинамикы, который Бондаренко практикуют более 4 лет в работе с детьми с особыми потребностями.

Дети и родители посещают следующие групповые занятия:

Арт-терапия

Танцевально-двигательная терапия

Родительско-детская групповая терапия

Психомоторный тренинг

Телесно-ориентированная групповая терапия

Трудовая терапия

Игровая терапия

Родительская групповая психотерапия

Издание также отмечает, что на всех на занятиях обязательно присутствуют родители для того, чтобы в дальнейшем занятия с ребенком продолжались дома и чтобы родители могли работать самостоятельно.

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