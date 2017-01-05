В Северодонецке проходит спецкурс для деток с аутизмом и их родителей. Главная

В Северодонецке проходит спецкурс для деток с аутизмом и их родителей

05.01.17 13:51 06452.com.ua Новости 3

В Северодонецке проходит спецкурс для деток с аутизмом и их родителей

В БФ «Дети Радуги» приехали психотерапевт Татьяна Бондаренко и специалист по психомоторному развитию, развитию логического мышления у детей с ограниченными возможностями Сергей Бондаренко. Об этом сообщает «Сайт города Северодонецка».

Сейчас эксперты ведут курс «Интенсив». Это реабилитационный курс, направленный на коррекцию родительско-детских отношений, коррекцию аутичного спектра, коррекцию задержки психического развития (ЗПР), коррекцию речевого и эмоционального развития.

Отмечается, что программа курса базируется на методе международного института Бодинамикы, который Бондаренко практикуют более 4 лет в работе с детьми с особыми потребностями.

Дети и родители посещают следующие групповые занятия:

  • Арт-терапия
  • Танцевально-двигательная терапия
  • Родительско-детская групповая терапия
  • Психомоторный тренинг
  • Телесно-ориентированная групповая терапия
  • Трудовая терапия
  • Игровая терапия
  • Родительская групповая психотерапия

Издание также отмечает, что на всех на занятиях обязательно присутствуют родители для того, чтобы в дальнейшем занятия с ребенком продолжались дома и чтобы родители могли работать самостоятельно.

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