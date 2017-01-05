«Корум ДрМЗ» отгрузил скип, предназначенный для сбора и транспортирования породы. Главная

«Корум Дружковский машиностроительный завод» изготовил и отгрузил горнякам скип, предназначенный для сбора и транспортирования породы. Как сообщает пресс-служба предприятия, конструкция, которая разработана машиностроителями в тесной связке с шахтерами, отличается от предыдущей модели другого производителя большей надежностью кузова. Дружковский скип – эффективен и практичен в использовании, учтены и все требования заказчика с учетом условий эксплуатации.

«Несмотря на новогодние праздники, на заводе вовсю кипит работа. Так, на январь и февраль загрузка предприятия составит 111%, в марте, исходя из сегодняшних заказов, – 112%. Из наиболее значимых проектов в I квартале 2017 года могу отметить изготовление вентилятора главного проветривания, новой продукции для "Корум ДрМЗ", на одну из украинских шахт, осваиваем и ремонты проходческих комбайнов» – отметила директор «Корум Дружковский машиностроительный завод» Татьяна Калугина.

Буквально в декабре предприятие отгрузило уже вторую партию копровых шкивов. Оборудование будет использоваться на рудниках для добычи сульфидных медно-никелевых руд. Один из них, – «Таймырский», по праву считается одним из самых глубоких на Евразийском континенте. Из-за особенностей залегания рудного тела добыча здесь ведется с глубины 1450 метров от поверхности.