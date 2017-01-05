В Мариуполе Себастьян Курц вручил медоборудование пострадавшим от военного конфликта. Новости

В ходе визита в Мариуполь Себастьян Курц встретился с жителями буферной зоны с. Павлополь и вручил им медоборудование.
Как сообщает БФ «Каритас-Мариуполь», встреча состоялась 4 января в рамках общего проекта «HEALTH_CU_2016» при поддержке «CaritasAustria».
По словам волонтера Галины Егоровой, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц вместе с делегацией пообщался с жителями с линии разграничения.
«Он передал тонометры, глюкометры и трости, в которых нуждались подопечные. Медоборудование было предоставлено донорами проекта «Caritas Austria». Себастьян Курц передал необходимое лишь как представитель правительства Австрии», – уточнила она.
Гуманитарная помощь будет доставлена волонтерами по остальным локациям для подопечных.
В ходе визита делегации обсуждены дальнейшие планы по оказанию помощи нуждающимся и пострадавшим от конфликта на Востоке Украины на 2017 год.
Источник: MRPL.CITY
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