В Сартане заменено порядка одной тысячи метров изношенных электросетей (Фото). Новости

В поселке городского типа Сартана (административно подчинен Кальмиусскому райсовету города Мариуполя Донецкой обл.) осуществляют масштабную реконструкцию изношенных электросетей. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Долгое время на нескольких улицах поселка были перебои с электроснабжением. Из-за перепадов напряжения в частных домах выходила из строя электротехника, существовала потенциальная опасность возникновения пожара.

«Мы обратились в "Донецкоблэнерго" и лично к депутату Максиму Батенко, и сегодня у нас работает техника, электромонтеры ведут замену двух опор и кабеля на улицах Степной и Октябрьской. Уже заменено порядка 1000 метров сетей. В прошлом году здесь заменили 11 из 13 опор», – рассказал депутат Мариупольского городского совета Кирилл Папакица, которого местные жители попросили помочь решить данную проблему.

Поселковый голова Александр Куркчи отметил, что в поселке идет реконструкция трансформаторных подстанций 827 с полной заменой опор и прокладкой воздушных линий электропередач.

Фото пресс-службы Мариупольского городского совета