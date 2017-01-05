Валентин Казаков намерен вернуть кресло мэра через апелляционный суд. Главная

Адвокат Валентина Казакова Игорь Слесарев считает, что суд не восстановил его подзащитного в должности мэра Северодонецка, так как судья оказался под прокурорским давлением. Юрист отметил, что Казаков намерен подавать апелляцию.

4 января суд приостановил рассмотрение иска отстраненного градоначальника, аргументируя это тем, что против Казакова открыто уголовное производство.

Напомним, в течение 2016 года депутаты Северодонецкого городского совета трижды выражали недоверие городскому голове Валентину Казакову. Первый раз депутаты пытались уволить Казакова в феврале 2016 года, во второй раз – в октябре. Оба раза Казаков восстанавливал свои полномочия городского головы через суд. Третье «свержение» произошло 16 декабря.

Источник: «Сайт города Северодонецка»

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