Валентин Казаков намерен вернуть кресло мэра через апелляционный суд. Главная

Адвокат Валентина Казакова Игорь Слесарев считает, что суд не восстановил его подзащитного в должности мэра Северодонецка, так как судья оказался под прокурорским давлением. Юрист отметил, что Казаков намерен подавать апелляцию.
4 января суд приостановил рассмотрение иска отстраненного градоначальника, аргументируя это тем, что против Казакова открыто уголовное производство.
Напомним, в течение 2016 года депутаты Северодонецкого городского совета трижды выражали недоверие городскому голове Валентину Казакову. Первый раз депутаты пытались уволить Казакова в феврале 2016 года, во второй раз – в октябре. Оба раза Казаков восстанавливал свои полномочия городского головы через суд. Третье «свержение» произошло 16 декабря.
Источник: «Сайт города Северодонецка»
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