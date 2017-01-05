Школьников Бахмусткого района будут кормить лучше. Главная

На последней сессии Бахмутского районного совета депутаты приняли решение об увеличении стоимости школьного питания.

Председатель Бахмутского районного совета Евгений Пластун внес предложение отказаться от проведения праздничных мероприятий, а средства направить на финансирование питания детей в школах. Депутаты согласились, что пользы от празднований намного меньше. А вот отдельным семьям качественные и полноценные завтраки в школе станут хорошей помощью.

В этом году бесплатное питание для детей 1-4 классов будет стоить не меньше 15 грн, а для детей льготной категории 18 грн.

На повестке дня стоял также вопрос о компенсационных выплатах за льготный проезд. Районный совет выделили средства для оплаты проезда льготников, и рекомендовал управлению труда и социальной защиты райгосадминистрации провести анализ пользования жителями района пригородным авто- и железнодорожным транспортом.

Источник: Знамя индустрии