Очень скучаю по «Донбасс Арене», – Малышев . Главная

Полузащитник «горняков» – о путешествии на Сейшельские острова, поездке в Донецк и футболе.

– Максим, как проходит отпуск?

– Все отлично. Сначала вместе с Ваней Ордецом и Богданом Бутко побывал на Сейшелах, а потом приехал в Донецк и в кругу семьи встретил Новый год. Уже готовлюсь к предстоящим сборам, форму поддерживаю регулярно. С ребятами собираемся, играем в футбол.

– Ты решил не нарушать традицию и этот Новый год также встретить в Донецке?

– Я стараюсь побывать дома при первой же возможности, потому распланировал отпуск так, чтобы обязательно на Новый год приехать в Донецк. Здесь у меня семья, родные и близкие мне люди. В этот раз компанию мне составил Богдан Бутко, также виделся с Виталием Виценцом и ребятами из Академии «Шахтера». Конечно, побывал на «Донбасс Арене». Очень скучаю по нашему прекрасному стадиону. Уверен, рано или поздно мы все равно вернемся в Донецк и будем радовать болельщиков красивой игрой и победами.

– C кем из ребят поддерживаешь отношения? Скучаешь ли по футболу?

– Уже порядком соскучился по футболу, тренировкам, ребятам, по команде. С нетерпением жду сборов и начала второй части сезона. Часто общаюсь с Богданом Бутко, Ваней Ордецом. Получил много поздравлений с днем рождения и новогодними праздниками, с партнерами часто обмениваемся сообщениями. Словом, не теряем друг друга.

Источник: пресс-служба ФК «Шахтер»