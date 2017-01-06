В Мариуполе выберут лучшее новогоднее селфи. Новости

Мариупольский городской совет на своей странице в Facebook проводит конкурс на лучший новогодний снимок и призывает жителей активно включиться в голосование для определения победителя. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета в Facebook.
«Мы рады сообщить, что переходим к следующему этапу нашего новогоднего конкурса. С сегодняшнего дня вы можете смело голосовать за фаворита, ставя "Класс" понравившейся фотографии. Тот, кто больше всего соберет голосов, получит приятный подарок», – сообщают организаторы конкурса.
Отмечается, что все фото конкурсантов загружены на официальной страничке Мариупольского городского совета в альбоме «Новогоднее селфи».
«Если вам понравилась фотография, и вы считаете, что за нее можно получить "подарочек под елочку", то ставьте ей знак одобрения – большой палец к верху. Тот, кто соберет больше всего "классов" – получит сюрприз», – обещают организаторы.
Голосование за лучшее новогоднее селфи продлится до 12 января.
Итоги конкурса организаторы обещают подвести к Старому новому году.
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