Как выглядит сегодня пос. Семеновка под Славянском. Фоторепортаж. Новости

Прошло уже два с половиной года после боев под Славянском, но еще многое напоминает о тех боях, которые происходили в его окрестностях. В пос. Семеновка, на окраине города, происходило открытое военное противостояние. В корпусах местной психиатрической больницы и в школе обосновались боевики. В июле 2014 года, когда стало понятно, что пути получения боеприпасов перекрыты, был взорван мост через реку Казенный Торец, и война переместилась в Донецк. Об этом пишет «Деловой Славянск».

«В настоящее время не так много, как хотелось бы, делается для возрождения поселка. Хотя в 2016 году, по словам депутата Славянского горсовета Сергея Савченко, из городского бюджета финансирование для поселка не выделялось, при этом жизнь постепенно восстанавливается и налаживается – отстроена школа, восстанавливаются дома, в 2016 году открыт новый мост через Казенный Торец», – отмечает издание.

Недавно в рамках проекта «Музей закрыто на ремонт» было снято видео о масштабах разрушений в районе психиатрической больницы в Семеновке, где есть еще много опасностей, которые оставили боевики на территории бывшей психиатрической лечебницы в виде неразорвавшихся боеприпасов. В видеоролике можно увидеть руины больницы по состоянию на декабрь 2016 года с высоты птичьего полета.



