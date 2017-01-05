Волонтеры купили новое жилье семье с детьми из Зайцево. Новости

Гуманитарная миссия «Пролиска» помогла переселить на безопасную территорию семью с 4 детьми из Зайцево (Жованка) на Донетчине.

Как сообщает волонтер Евгений Каплин, более двух лет 56-летняя Надежда Джанибекова с супругом и четырьмя приемными девочками жили в Зайцево (Жованке) возле Горловки — на территории, которая постоянно находилась под обстрелами.

Решение вывезти семью на безопасную территорию пришло, когда волонтеры во время очередного обстрела находились в доме Надежды, устанавливая генератор.

«Между моей головою и канистрой с бензином просвистела сотня пуль. Зайдя в этот момент в дом, я увидел напуганных детей... через щели в доме была видна военная техника, которая стреляла в этот момент... наступило понимание, что в стоящем между позициями сторон доме спрятаться от обстрела не получится. В августе 2016-го мною было принято решение о начале операции "Надежда" по эвакуации Нади с детками из зоны боевых действий. Мы пообещали ей, что не оставим в беде: поможем купить дом на мирной земле и перевезем хозяйство», — описал ситуацию Евгений Каплин в Facebook.

Свое обещание волонтеры сдержали — им удалось собрать определенную сумму и приобрести для семьи Джанибековых дом в безопасном районе.

«Мы с Надей осмотрели полтора десятков домов, проверили документы права на собственности на них, дали задаток за подходящий для большой семьи с хозяйством дом под Часовым Яром и договорились вселиться туда до покупки. Начали переезд: за 9 ходок перевезли мебель и личные вещи, 17 беременных коз, корову, а также 5 собак и 5 кошек, брошенных предыдущем хозяевами в селе Зайцево, которые приблудились к Наде за время войны, морских свинок и более 200 голов птицы (куры, утки, гуси, индоутки)», — рассказывает Евгений Каплин.

Семья переезжает в новый дом на подконтрольную Украине территорию. Здесь Надежда с мужем и их четыре приемных дочки смогут жить в мире и, наконец, будут получать социальную помощь, которая не доходила до Зайцево. Сюда же к Надежде могут приезжать и другие ее дети и внуки — семья воспитала 13 приемных детей и 1 родную дочь. У Надежды 12 внуков.

В операции по спасению семьи из Зайцево (Жованки) принимали участие 3 гуманитарных штаба: гуманитарная миссия «Пролиска», Кошель Татьяна и волонтеры организации «Пліч-о-пліч», юристы организации «Право на Захист», команда Жени Ткачева, представители украинской диаспоры из швейцарского города Базель, и многие другие.

Источник: Вчасно. В публикации использованы фотографии Евгения Каплина