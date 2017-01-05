В Украине проанализируют использование средств, выделенных для восстановления Донбасса (Инфографика). Новости

Правительством принято решение о создании межведомственной комиссии по вопросам проведения анализа эффективности и целевого использования средств специального фонда областных бюджетов Донецкой и Луганской областей в размере 3,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МВОТ).

Указанные средства предоставлены Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям за счет остатков средств местных бюджетов населенных пунктов, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. В состав межведомственной комиссии входят представители МВОТ, Минрегиона, Минфина, Госказначейства и Госаудитслужбы, которые посетят Донецкую и Луганскую области в течение января.

9 июня 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменения в 4 подпункт 24 раздела VI «Заключительные и переходные положения» Бюджетного кодекса Украины», который позволил дополнительно направить 3,6 миллиарда гривен для Донецкой и Луганской областей на восстановление физической и социальной инфраструктуры.

В Донецкой области средства были распределены следующим образом:

В Луганской были распределены следующим образом:

Инфографика: МВОТ и ВПЛ. Фото: реестр.укр