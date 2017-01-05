В Мариуполе школа, выигравшая бесплатный «дизайнерский ремонт», приняла организаторов всеукраинского конкурса (Фото). Новости

В Мариуполе в общеобразовательной школе №15, которая по итогам всеукраинского конкурса выиграла капитальный ремонт, побывали организаторы Всеукраинского проекта «Моя школа». Об этом на странице в Facebook сообщают организаторы проекта.

«Мы с проектом "Моя школа" доехали до ОШ №15, победителя конкурса. Первая встреча прошла формально, мы познакомились и обсудили планы на будущее. Очень приятный коллектив», – сообщил один из инициаторов конкурса Михаил Демшин. Он уверен, что «вместе первую реконструкцию мы доведем до конца».

Организаторы конкурса осмотрели школу и в Facebook поделились своими впечатлениями от увиденного – отметили как плюсы, так и минусы. «Фасады смотрятся страшненько, внутри лучше. У школы большая территория, и, что лично меня удивило, нет заборов. В школе учится больше 1100 детей, своеобразная система, учителя сами ходят к детям (дети всегда сидят в одном кабинете), я не знаю может это норма, но лично меня удивило. Еще понравилось, что в школе два спорт зала, но, маленький сейчас не используется», – написал один из организаторов в соцсети.

Подробнее о планах на ближайшие месяцы организаторы проекта пообещали проинформировать уже в скором времени.

Напомним, 27 декабря, был объявлен победитель Всеукраинского благотворительного проекта «Моя школа» в рамках которого выбиралась школа, в которой будет проведен капитальный ремонт профессиональными дизайнерами. Победителем стала Мариупольская общеобразовательная школа №15.

Благотворительная акция «Моя школа» проводится интернет-журналом FAQinDecor совместно с ведущими украинскими дизайнерами. Проект стартовал в сентябре 2016 года. Цель проекта организаторы определили так: «Выполнение капитального ремонта одной из общеобразовательных школ Украины. Школа, которой займутся профессиональные дизайнеры, определится путем всеобщего голосования. Если мыслить шире – данным проектом мы хотим запустить процесс реформирования образовательного пространства в Украине».

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