Мэр Покровска будет получать премию в размере 260% от оклада. Новости

Сегодня на очередной сессии Покровского городского совета руководство города предложило повысить себе оплату труда и установить надбавки в 50% и премии на уровне до 260% от должностного оклада с учетом выслуги лет и надбавки за ранг. Депутаты такое предложение поддержали.
Депутаты решили установить надбавку в размере 50% к должностному окладу (с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет) за высокие достижения в работе городскому голове, секретарю городского совета, заместителям городского головы, управляющему делами исполнительного комитета.
Премирование производить за фактически отработанное время в процентах к должностному окладу с учетом установленных надбавок в следующих размерах:
- городскому голове Руслану Требушкину – 260%
- секретарю городского совета Ирине Сущенко – 250%
- управляющему делами исполнительного комитета Алевтине Жук– 230 %
- заместителю городского головы Дмитрию Гордиенко – 250%
- заместителю городского головы Валерию Аржавитину – 250%
- заместителю городского головы Андрею Луганскому – 250%
- заместителю городского головы Юрию Третяку – 200%
Кроме того, городской голова и его замы, секретарь совета и управделами исполкома будут получать премию 4 раза в год в размере среднемесячной заработной платы к таким праздникам:
- Пасхе,
- Дню Независимости Украины,
- Дню Конституции Украины,
- Новогодним и Рождественским праздникам.
Ко всем прочему, чиновники получат помощь на оздоровление при предоставлении очередного отпуска и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы.
Такие выплаты первые лица Покровска будут получать с 1 января наступившего года.
Источник: ДДК. Фото: УНИАН
Читайте также:
- В Краматорске мэру утвердили премию в 400% к окладу
- Зарплату мэру Мариуполя установили в 30 тыс. грн
- В 2017 году зарплата прокуроров Донбасса повысится на 61%, – Луценко
- С 1 января зарплата уборщицы и начальника управления горсовета уравняются, – мэрия Бахмута
- Зарплата мэра Славянска – 12,5 тыс. грн с учетом надбавок и налогов
Комментарии