Мэр Покровска будет получать премию в размере 260% от оклада. Новости

Сегодня на очередной сессии Покровского городского совета руководство города предложило повысить себе оплату труда и установить надбавки в 50% и премии на уровне до 260% от должностного оклада с учетом выслуги лет и надбавки за ранг. Депутаты такое предложение поддержали.

Депутаты решили установить надбавку в размере 50% к должностному окладу (с учетом надбавки за ранг и надбавки за выслугу лет) за высокие достижения в работе городскому голове, секретарю городского совета, заместителям городского головы, управляющему делами исполнительного комитета.

Премирование производить за фактически отработанное время в процентах к должностному окладу с учетом установленных надбавок в следующих размерах:

городскому голове Руслану Требушкину – 260%

секретарю городского совета Ирине Сущенко – 250%

управляющему делами исполнительного комитета Алевтине Жук– 230 %

заместителю городского головы Дмитрию Гордиенко – 250%

заместителю городского головы Валерию Аржавитину – 250%

заместителю городского головы Андрею Луганскому – 250%

заместителю городского головы Юрию Третяку – 200%

Кроме того, городской голова и его замы, секретарь совета и управделами исполкома будут получать премию 4 раза в год в размере среднемесячной заработной платы к таким праздникам:

Пасхе,

Дню Независимости Украины,

Дню Конституции Украины,

Новогодним и Рождественским праздникам.

Ко всем прочему, чиновники получат помощь на оздоровление при предоставлении очередного отпуска и материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере среднемесячной заработной платы.

Такие выплаты первые лица Покровска будут получать с 1 января наступившего года.

Источник: ДДК. Фото: УНИАН

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