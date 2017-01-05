Генштаб призовет на службу офицеров запаса. Главная

На военную службу в Украине будут призваны офицеры запаса, которые закончили военную кафедру, но не проходили военную службу. Об этом, как пишет «Укринформ», в эфире радио «Армия ФМ» заявил и.о. начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк.

«Мы предусматриваем такой вид службы, как «военная служба по призыву лиц офицерского состава». Срок призыва – 18 месяцев. Это люди, которые закончили кафедру военной подготовки, но не проходили военную службу», – отметил Андрусяк.

По его словам, законодательством предусмотрено сохранение за ними рабочего места и заработной платы. Таким образом Генштаб надеется сформировать первичные офицерские должности, часть призывников в дальнейшем останутся на контракте, отметил Андрусяк, добавив, что эти офицеры после прохождения определенной подготовки также будут направлены на службу в зону АТО.

«Призыв будет проводиться ежеквартально, и первый набор будет в феврале», – подытожил Андрусяк.