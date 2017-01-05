В двух поездах, которые курсируют в Донецкую область, «Укрзализныця» обновила постельное белье. Новости

Поезда № 84 Киев – Мариуполь и № 124 Киев – Константиновка полностью обеспечены новыми комплектами постельного белья. Для обслуживания этих маршрутов выделено 10,5 тыс. комплектов. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Сейчас продолжается масштабный процесс закупки постельного белья. Только в прошлом году приобрели почти 200 тыс. комплектов. На 2017 год запланировали заменить инвентарь: подушки, одеяла и матрасы на более современные и удобные в использовании. Укрзализныця меняется ежедневно, и наши пассажиры чувствуют это», – рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервиса «Укрзализныци» Игорь Романков.

В 2016 году года новыми комплектами постельного белья экипировали 76 поездов. Ими обеспечиваются поезда международного и внутреннего сообщения, в первую очередь фирменные поезда повышенной комфортности категорий «Ночной экспресс» и «Ночной скорый». Новое постельное белье используется и для дополнительных поездов.

Чистоту белья обеспечивают девять стирально-гладильных комплексов, находящихся в Киеве, Львове, Харькове, Ковеле, Черновцах, Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепре. Общая максимальная мощность этих комплексов – 130 тонн, или более 100 тыс. комплектов в сутки.