В Донецкой области мать и дочь изготавливали и продавали суррогатный алкоголь. Новости

5 января сотрудниками прокуратуры Донецкой области совместно с представителями ГНИ в Краматорске ГУ ГФС в Донецкой области проведены санкционированные обыски в частном секторе города Бахмут. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, во время обысков в двух частных домах обнаружена контрафактная алкогольная продукция. По информации правоохранителей, мать и дочь изготавливали поддельные алкогольные напитки и в дальнейшем реализовывали их на местных рынках.

Правоохранителями выявлены и изъяты почти 40 литров спирта, около 12 литров уже готовой так называемой «водки» и «коньяка», а также принадлежности, необходимые для изготовления контрафакта.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение и сбыт подакцизных товаров), которое осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к указанному правонарушению.

Фото: пресс-служба прокуратуры Донецкой области