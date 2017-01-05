В Краматорске возможна смена руководителей коммунальных предприятий города. Новости

В ближайшее время в Краматорске могут быть заменены руководители некоторых коммунальных предприятия города. Об этом пишет «ОбщеЖитие», ссылаясь на собственные источники.

Причина – возможный отказ властей города продлевать контракты, срок действия которых у некоторых руководителей завершился 31 декабря, у других – истекает до 31 января.

Письма об окончании срока действия контрактов получены всеми руководителями коммунальных предприятий Краматорска.

По неофициальной информации, могут быть не продлены контракты с целым рядом нынешних руководителей, причем список – весьма обширный.

Известно также, что на некоторых из вышеперечисленных предприятий уже прошли собрания трудовых коллективов, на которых руководители попрощались с работниками. А кое-где сейчас составляются коллективные письма-обращения к властям с просьбой не увольнять директоров.

Информация о возможном увольнении директоров подтверждена изданием в трех, не зависящих друг от друга, источниках.

Оценка происходящего – разная: кто-то считает, что новые кадры заставят предприятия работать по-новому, другие опасаются, что «разгон профессиональных руководителей поставит город на грань катастрофы».

На просьбу издания прокомментировать данную новость, пресс-служба горсовета Краматорска сообщила следующее: «…Директора коммунальных предприятий работают по контракту. Возможно, у кого-то из них просто истек срок контракта».