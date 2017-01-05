Водителей Донетчины предупреждают о тумане. Главная

По информации Гидрометцентра, на территории Донецкой области ожидается температура +2, без осадков, туман, видимость 150-200 метров. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

Правоохранители предостерегают, во время поездок в условиях недостаточной видимости нужно быть внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения. При попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию ​​до транспортных средств, движущихся впереди.

Кроме того, необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами). Целесообразно также отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.

Если возникает необходимость остановиться, то скорость нужно снижать постепенно. При остановке включайте аварийную световую сигнализацию.

«Уважаемые водители! Соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите свою жизнь!», – призывают правоохранители.