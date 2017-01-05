За год международные резервы Украины выросли на 17%, — НБУ. Главная

Международные резервы Украины в 2016 году выросли на 17% и на 1 января 2017 года составляли 15,539 млрд долларов. Об этом, как пишет «Голос столицы», говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацбанка.

В частности, отмечается, что за месяц они выросли на 1,8%.

«Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 млн долл. Эти средства правительство получило из двух источников — от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 млн долл., а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии», — говорится в сообщении.

В общем, за минувший год международные резервы выросли на 2,2 млрд долл., или на 17%.

«Одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка. Благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре на внешних рынках в апреле-июле и поступлению валютной выручки от экспорта продовольственных товаров с конца сентября чистая покупка иностранной валюты Национальным банком в прошлом году составила 1,6 млрд долл», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от МВФ на сумму 1 млрд долл., а также связанного с программой МВФ официального финансирования. А именно — 1 млрд долл. от размещения еврооблигаций Министерством финансов под гарантии правительства США.

Наряду с этим отмечается, что объем международных резервов на конец 2016 года оказался ниже официального прогноза НБУ, опубликованого в Инфляционном отчете в конце октября. «Обнародованный прогноз основывался на предположении об успешном завершении третьего пересмотра программы EFF в 2016 году. По этому базовому сценарию НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму 1,3 млрд долл. поступит до конца прошлого года. В этом случае, а также в случае поступления 600 млн евро от Еврокомиссии до конца года, на конец 2016 года международные резервы должны были вырасти до 17,5 млрд долл. Соответственно, неполучение этого финансирования привело к тому, что фактический объем резервов оказался на 2 млрд долл. меньше прогнозируемого», — говорится в сообщении.

В НБУ подчеркивают, что по результатам 2016 года объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Нацбанка.